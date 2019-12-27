Лондон, , 09:52 — REGNUM 26 декабря на стадионе «Брэммол Лэйн» в Шеффилде (Великобритания) в рамках 19-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд». Игра завершилась боевой ничьей.

MVP противостояния с оценкой 7.76 был признан 28-летний полузащитник «клинков» Оливер Норвуд, реализовавший пенальти, подавший 5 угловых и совершивший 2 отбора и 1 обводку. Точность передач футболиста — 81%.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 29 очков, опустился на 6-ю строчку, пропустив вперед «Тоттенхэм». «Уотфорд» с 13-ю баллами расположился на предпоследнем месте.

Статистика матча («Шеффилд Юнайтед"/"Уотфорд»)

Удары 12/6

Удары в створ 5/2

Владение мячом 58%/42%

Фолы 11/8

Угловые 9/1

Оценки WhoScored 6.79/6.49

Составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакБарни, МакГолдрик.

Запас: Фримен, Шарп, Робинсон, Джагелка, Веррипс, Муссе (↑ 63), Бешич.

Главный тренер: Крис Уайлдер.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Кабаселе, Деулофеу, Чалоба, Хьюз, Капу, Сарр, Дини.

Запас: Гомес, Доусон (↑ 89), Грэй (↑ 80), Кина, Саксесс, Деле-Баширу, Перейра (↑ 46).

Главный тренер: Найджел Пирсон.

Бригада арбитров: Давид Кут | Питер Киркап | Николас Хортон | Бен Тонер.

Желтые карточки: Кэткарт — 46, Деулофеу — 73, Чалоба — 88.

Забитые мячи: Жерар Деулофеу (Натаниэль Чалоба) 27 — 0:1, Оливер Норвуд (пенальти) 36 — 1:1.