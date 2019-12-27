Тршинец, , 09:44 — REGNUM Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли финские хоккеисты, на 17-й минуте отличился Патрик Пуйстола. В начале второго периода шведы счёт сравняли благодаря лакросс-голу Нильса Хёгландера, который закинул шайбу в ворота, подцепив её клюшкой.

В середине второго периода сборная Финляндии снова вышла вперёд, гол забил Кристиан Танус. Однако шведам снова удалось отыграться, шайбу забросил Самуэль Фагемо. А в овертайме победу шведской команде принёс точный бросок Александера Хольца.

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