Лондон, , 09:26 — REGNUM 26 декабря на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингем (Великобритания) в рамках 19-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Астон Вилла» и «Норвич Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

24-летний английский вингер Джек Грилиш, совершив 4 успешные обводки и 1 отбор, подав 5 корнеров и выиграв 3 воздушных единоборства, с оценкой 8.26 был признан лучшим игроком матча. Точность передач футболиста составила 84%.

«Норвич Сити» с 12-ю баллами остался на последнем месте в турнирной таблице лиги. «Астон Вилла» с 18-ю баллами укрепилась на 18-й позиции.

Статистика матча («Астон Вилла"/"Норвич Сити»)

Удары 11/16

Удары в створ 3/6

Владение мячом 43%/57%

Фолы 16/12

Угловые 5/8

Оценки WhoScored 6.89/6.48

Составы на матч:

«Астон Вилла»: Хитон, Конса, Таргетт, аль-Мухаммади, Хос, Луис, Грилиш, Накамба, Хассан, Эль-Гази, Мораеш.

Запас: Лэнсбери (↑ 90), Хурихан (↑ 56), Энгельс, Пелетейро (↑ 84), Гильбер, Нюланд, Коджиа.

Главный тренер: Дин Смит.

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Байрэм, Хэнли, Циммерманн, Кантуэлл, Буэндиа, Трибулль, Маклин, Тетти, Пукки.

Запас: Вранчич (↑ 75), Эрнандес (↑ 76), Льюис, Штиперман (↑ 76), Ферманн, Амаду, Србены.

Главный тренер: Дэниел Фарк.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Сиан Массей | Адам Нунн | Мэтт Доноху.

Желтые карточки: Тетти — 35, Пукки — 42, Трибулль — 74, Мораеш — 88, Луис — 89.

Забитые мячи: Конор Хурихан (Джек Грилиш) 64 — 1:0.