Лондон, , 09:19 — REGNUM 26 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуль (Великобритания) в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась минимальной победой «ирисок».

Арендованный из «Монако» фланговый защитник Джибриль Сидибе с оценкой 8.07 стал лучшим игроком матча, отличившись голевой передачей, совершив 3 отбора и 1 обводку. Точность передач футболиста — 79%.

«Эвертон» одержал шестую победу, набрал 22 очка и поднялся на 13-е место. «Бернли» с 24-мя баллами расположился позицией выше.

Статистика матча («Эвертон"/"Бернли»)

Удары 20/6

Удары в створ 5/0

Владение мячом 68%/32%

Фолы 16/14

Угловые 10/2

Оценки WhoScored

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Коулман, Делф, Сигурдссон, Сидибе, Бернард, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запас: Бейнс, Кин, Уолкотт (↑ 90), Тосун, Стекеленбург, Дэвис (↑ 86), Кин (↑ 77).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Макнейл, Брэди, Вествуд, Вуд, Родригес.

Запас: Лоутон, Гудмундссон (↑ 68), Дринкуотер, Барнес (↑ 74), Харт, Питерс, Лонг (↑ 88).

Главный тренер: Шон Дайч.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Скотт Леджер | Джереми Симпсон.

Забитые мячи: Доминик Калверт-Льюин (Джибриль Сидибе) 80 — 1:0.