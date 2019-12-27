Лондон, 27 декабря 2019, 09:15 — REGNUM 26 декабря на «Селхерст Парк» в Лондоне (Великобритания) в рамках 19-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Игра завершилась волевой победой «орлов».
Джордан Айю, отличившийся голом и голевой передачей, совершивший 7 успешных обводок и 1 отбор, был признан лучшим игроком матче с оценкой 9.25. Точность передач нападающего составила 88%.
«Кристал Пэлас» набрал 26 очков, обошел «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Бернли» и поднялся на 8-ю позицию. «Вест Хэм» с 19-ю очками расположился на 17-м месте.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Вест Хэм»)
Удары 12/9
Удары в створ 5/2
Владение мячом 57%/43%
Фолы 5/9
Угловые 7/6
Оценки WhoScored 6.92/6.74
Составы на матч:
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Келли, Миливоевич, Куяте, Макартур, Мейер, Айю, Заа.
Запас: Хеннесси, Уикем (↑ 75), Маккарти (↑ 88), Камараса, Вудс, Пиррик, Ридевальд (↑ 65).
Главный тренер: Рой Ходжсон.
«Вест Хэм»: Хименес, Бальбуэна, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс, Нобл, Райс, Форналс, Аллер, Антонио.
Запас: Андерсон (↑ 75), Лансини (↑ 58), Санчес, Диоп, Масуаку, Аети (↑ 90), Ананг.
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.
Бригада арбитров: Андре Марринер | Гарри Леннард | Ричард Уэст | Том Нилд.
Желтые карточки: Сабалета — 89, Крессуэлл — 90.
Забитые мячи: Роберт Снодграсс (Майкл Антонио) 57 — 0:1, Шейху Куяте (Джордан Айю) 68 — 1:1, Джордан Айю (Коннор Уикем) 90 — 2:1.