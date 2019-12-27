Лондон, , 09:14 — REGNUM 26 декабря на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Великобритания) в рамках 19-го тура сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Челси» и «Саутгемптон». Игра завершилась сенсационной победой «святых».

MVP противостояния с оценкой 7.44 стал Майкл Обафеми, забивший победный мяч, совершивший 1 отбор и 2 успешные обводки, выигравший 3 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 69%.

«Саутгемптон», одержав 6-ю победу в сезоне, набрал 21 очко и поднялся на 14-ю строчку. «Челси» с 32-я баллами остался на 4-й позиции.

Статистика матча («Челси"/"Саутгемптон»)

Удары 10/4

Удары в створ 3/3

Владение мячом 67%/33%

Фолы 10/7

Угловые 7/2

Оценки WhoScored 6.48/6.92

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Томори, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта, Эмерсон, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.

Запас: Кристенсен, Баркли, Педро (↑ 84), Кабальеро, Маунт (↑ 46), Пулишич (↑ 67), Батшуайи.

Главный тренер: Френк Лэмпард.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Обафеми, Адамс.

Запас: Есида, Вестергорд, Ингс (↑ 69), Ромеу (↑ 86), Буфаль (↑ 80), Ган, Дансо.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эдвард Смарт | Гэвин Уорд.

Желтые карточки: Бертранд — 30, Жоржиньо — 58, Томори — 62, Канте — 62, Буфаль — 90.

Забитые мячи: Майкл Обафеми (Пьер-Эмиль Хейбьерг) 31 — 0:1, Натан Редмонд 73 — 0:2.