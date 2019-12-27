Лондон, , 09:12 — REGNUM 26 декабря на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) в рамках 19-го тура сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лучшим игроком противостояния с оценкой 7.41 был признан Джек Стейси, отличившийся голевой передачей, совершивший 1 успешный отбор. Точность передач защитника составила 82%.

«Арсенал» набрал 24 очка, обошел «Бернли» и остался на 11-м месте. «Борнмут» с 20-ю баллами опустился на 16-ю позицию.

Статистика матча («Борнмут"/"Арсенал»)

Удары 11/13

Удары в створ 5/2

Владение мячом 38%/62%

Фолы 5/13

Угловые 8/3

Оценки WhoScored 6.59/6.56

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Стейси, Симпсон, Мепэн, Гослинг, Лерма, Кук, Кинг, Уилсон, Фрейзер.

Запас: Боруц, Сурман, Соланке, Станислас, Уилсон (↑ 66), Биллинг (↑ 70), Килкенни.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Арсенал»: Лено, Луис, Мэйтленд-Найлз, Сократис, Сака, Торрейра, Нелсон, Джака, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Запас: Пепе (↑ 82), Мустафи (↑ 77), Мартинес, Мавропанос, Гендузи, Уиллок (↑ 75), Смит-Роу.

Главный тренер: Микель Артета.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Даниэл Кук | Саймон Лонг | Стив Мартин.

Желтые карточки: Лерма — 53, Торрейра — 54, Мэйтленд-Найлз — 55, Обамеянг — 64, Мепэн — 84, Кук — 85, Ляказетт — 90, Уилсон — 90.

Забитые мячи: Дэн Гослинг (Джек Стейси) 35 — 1:0, Пьер-Эмерик Обамеянг 63 — 1:1.