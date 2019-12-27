Лондон, , 09:08 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл защитник «Брайтона» Адам Уэбстер после подачи штрафного с правого фланга.

После перерыва футболисты «Тоттенхэма» смогли вырвать победу, забив два мяча. На 53-й минуте счёт сравнял нападающий Гарри Кейн. А победу команде Жозе Моуринью принёс точный улар Деле Алли на 72-й минуте.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 29 очков после 19 матчей. «Брайтон» идёт на 15-м месте с 20 очками после 19 игр.

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