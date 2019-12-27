Саутгемптон, Великобритания, , 08:54 — REGNUM «Саутгемптон» одержал победу над «Челси» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми. На 73-й минуте полузащитник Нейтан Редмонд удвоил преимущество «Саутгемптона».

На сегодняшний день «Саутгемптон» занимает 14-е место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко после 19 матчей. «Челси» идёт на четвёртом месте с 32 очками после 19 игр.

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