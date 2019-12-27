Москва, , 08:50 — REGNUM Четырём регионам России выделено более 7 млрд рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

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Средства распределены следующим образом: 3,818 млрд рублей — в 2020-м, 2,854 млрд рублей — в 2021-м, 0,5 млрд рублей — в 2022-м.

Субсидии направят реконструкцию стадиона «Спартак» во Владикавказе, строительство детско-юношеской споршколы по гимнастике в Уфе, Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске и Универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ периодически выделяет средства регионам в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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