Манчестер, Великобритания, , 08:38 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафф. Однако спустя семь минут форвард МЮ Антони Марсьяль сравнял счёт ударом с линии штрафной площади.

До перерыва манкунианцы смогли два ещё два гола в ворота соперника. Сначала Мэйсон Гринвуд исполнил дальний удар после ошибки защитника, а затем Маркус Рашфорд замкнул навес Аарона Ван-Биссаки.

Разгром «Ньюкасла» завершил Марсьяль, оформивший дубль во втором тайме, на 51-й минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 28 очков после 19 матчей. «Ньюкасл» идёт на 10-м месте с 25 очками после 19 игр.

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