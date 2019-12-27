Лестер, Великобритания, , 08:12 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Роберто Фирмино, отличившийся оба раза после передач защитника Трента Александера-Арнольда, который также отметился ещё и голом. Ещё один мяч забил полузащитник Джеймс Милнер, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 52 очка после 18 матчей. «Лестер» идёт на втором месте с 39 очками после 19 игр.

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