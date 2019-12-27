Москва, , 05:48 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.

По словам легенды ММА, для того чтобы между братьями наступило примирение, Александру необходимо сначала «извиниться перед теми, кого он обидел и обманул». Емельяненко-старший отметил, что сейчас младший брат для него «мёртв».

«Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мёртв», — сказал Федор Емельяненко.

Он добавил, что много лет помогал Александру, но теперь не хочет этого делать, поскольку так будет лучше для брата и тех людей, которые с ним сталкиваются. Федор Емельяненко призвал младшего брата взглянуть внутрь себя и измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

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