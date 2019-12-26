Москва, , 22:57 — REGNUM Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в видеозаписи, которую опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров на своей странице в Instagram разместил видео, в котором заявил, что в спортивном мире пошла мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой.

«Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — спросил Кадыров у своих подписчиков.

Многие поддержали Кадырова в его желании сразится с Емельяненко. Сам боец ответил сперва сдержанно, но когда стало понятно, что ажиотаж вокруг возможного боя возник, ответил согласием.

«Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», — сказал Емельяненко.

Стоит отметить, что Емельяненко выступает в ММА, а не в боксе, но пару боев на боксерском ринге он провел. Кадыров профессиональным спортсменом не является, но тем не менее боксом занимался.

Напомним, что за Александром Емельяненко тянется скандальная «слава». Он часто был зачинщиком различных конфликтов, в том числе и на борту самолета, неоднократно привлекался к административной отвественности, а также был осужден за изнасилование.