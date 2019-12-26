Ашхабад, , 20:50 — REGNUM В Ашхабаде завершился кубок Туркмении по вольной борьбе, участие в котором приняли свыше 100 спортсменов из туркменской столицы и всех регионов страны, передает «Turkmenportal».

Наибольшее количество побед одержали ашхабадские атлеты. На втором месте в общекомандном зачете оказались представители Марыйской области, а на третьем — борцы из Балканской области.

Золотые медали завоевали: трехкратный чемпион Туркмении Мурад Ходжанепесов — в весовой категории до 57 кг, чемпион Туркмении Мекан Оразов — в весе до 61 кг, Герчек Хемраев — в весе до 65 кг, Перман Хоммадов — в весе до 70 кг, Алимухаммед Овезмурадов — в весе до 74 кг, Гурбанмуратд Овезбердыев — в весе до 79 кг, серебряный призер чемпионата мира Довлетмурад Оразгылыджев — в весе до 86 кг, двукратный серебряный призер чемпионатов Азии Азат Гаджиев — в весе до 92 кг,

серебряный призер чемпионата Азии среди молодежи Зыямухаммед Сапаров — в весе до 97 кг и Шатлык Хемеляев — в весе до 125 кг.