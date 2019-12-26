Ижевск, , 16:22 — REGNUM Победителем спринта на дистанции 10 км в рамках соревнований «Ижевская винтовка» стал биатлонист Алексей Слепов.

Слепов не допустил промахов на огневых рубежах и прошёл дистанцию за 25 минут 38 секунд. За ним финишировал Дмитрий Иванов, который отстал на 9,6 секунды. Замкнул тройку Вадим Филимонов (+32,7).

Напомним, «Ижевская винтовка» является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Соревнования проходят в Ижевске и завершатся 28 декабря.

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