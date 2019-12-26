Красноярск, , 16:15 — REGNUM С поста главного тренера красноярского «Енисея» ушёл Юрий Газзаев. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

"Да, информация о моём увольнении — правда. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов», — приводит издание слова Газзаева.

Он добавил, что не думал о вариантах дальнейшего продолжения работы и отказался обсуждать причины увольнения из «Енисея».

Напомним, Юрий Газзаев стал главным тренером «Енисея» в августе 2019 года. В настоящее время команда набрала 25 очков в 25 матчах и занимает 17-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Читайте ранее в этом сюжете: Главным тренером «Енисея» стал Юрий Газзаев