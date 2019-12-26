Казань, , 16:08 — REGNUM Помощником главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого станет Олег Веретенников. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Веретенников в 2018 году стал тренером-селекционером в волгоградском «Роторе», а с 2019 года он является главным тренером «Ротора-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Слуцкий возглавил «Рубин» после того, как покинул пост в голландском «Витессе». На сегодняшний день казанский клуб находится на 13-м месте в чемпионате России, на счету команды 19 очков в 19 матчах.

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Напомним, Веретенников является бывшим игроком «Ротора» и одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола. Он находится на пятом месте в клубе Григория Федотова. За свою карьеру он забил 185 голов, в том числе 143 — в чемпионате России.