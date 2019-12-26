Уфа, , 16:09 — REGNUM Турнир пяти наций среди юниорских сборных команд до 17 лет пройдет в Уфе. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Федерации хоккея РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, турнир будет проходить в столице Башкирии с 5 по 9 февраля 2020 года на льду стадиона «Уфа-Арена».

Отмечается, что кроме сборной России в соревновании примут участие команды Финляндии, Швеции, Чехии и США. По словам чиновников, Турнир пяти наций будет проходить в Уфе впервые.

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия в НХЛ