Красноярск, , 15:57 — REGNUM Фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли программу в ритм-танце на чемпионате России, который проходит в Красноярске. За своё выступление они получили от судей 88,43 балла.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, прокат которых оценили на 87,13 балла. Замкнули тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с результатом 77,38 балла.

Добавим, что победители общего зачёта определятся после проката произвольного танца, который состоится 27 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями фигуристов.

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