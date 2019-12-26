Сочи, Краснодарский край, , 15:46 — REGNUM С просьбой о расширении количества команд-участниц Российскую премьер-лигу (РПЛ) выступил футбольный клуб «Сочи». Об этом 26 декабря заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, сообщает ТАСС.

«Мы обращались с такой просьбой. Этот вопрос будет рассматриваться, а насколько он будет решен, не могу сказать», — сказал Рубашко.

Напомним, в настоящее время в РПЛ играет 16 клубов. По итогам сезона две команды выбывают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), ещё две играют стыковые матчи с соперниками из ФНЛ.

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