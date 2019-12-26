Красноярск, , 14:48 — REGNUM Фигурист Макар Игнатов выиграл короткую программу в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

За своё выступление Игнатов получил от судей 88,88 балла. Этот результат стал лучшим в карьере 19-летнего фигуриста.

Второе место занял Андрей Мозалёв, прокат которого оценили на 88,34 балла. Замкнул тройку Пётр Гуменник с результатом 88,06 балла.

Добавим, что победитель общего зачёта определится после проката произвольной программы, которую мужчины покажут 27 декабря. Завершится чемпионат России 29 декабря показательными выступлениями фигуристов.

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