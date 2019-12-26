Ижевск, , 14:40 — REGNUM Победительницей индивидуальной гонки на дистанции 15 км в рамках соревнований «Ижевская винтовка» стала биатлонистка Ульяна Кайшева.

Кайшева допустила два промаха на четырёх огневых рубежах и прошла дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды. За ней финишировала Виктория Сливко, которая отстала на 59,5 секунды с двумя промахами. Замкнула тройку Евгения Павлова (+1.04,5; два промаха).

Напомним, «Ижевская винтовка» является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Турнир проходит в Ижевске и завершится 28 декабря.

В соревнованиях примут участие более 180 спортсменов, которые представляют 25 регионов.

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