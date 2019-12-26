Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве стартует чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Турнир, призовой фонд которого составляет $1 млн, пройдет с 26 по 30 декабря.

В соревнованиях примут участие более 250 шахматистов, в том числе действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Кроме того, на турнире сыграют сильнейшие гроссмейстеры мира — Левон Аронян (Армения), Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Владислав Артемьев (Россия).

Напомним, в быстрых шахматах каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. В блице даётся три минуты с добавлением двух секунд за ход.

Добавим, что действующим чемпионом мира по быстрым шахматам является российский гроссмейстер Даниил Дубов, по блицу — Магнус Карлсен.

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