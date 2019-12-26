Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии телеканала Sportsnet. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба канала.

Второе место занял форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, третье — Тейлор Холл («Аризона Койотс»). На четвёртом месте расположился Джонни Годро («Калгари Флэймз»), замкнул пятёрку капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн.

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Напомним, Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. На сегодняшний день он провёл 1122 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1247 очков: 681 гол и 566 результативных передач.

В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» впервые выиграл Кубок Стэнли.

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