Махачкала, , 13:35 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его соперник по предпоследнему поединку Конор Макгрегор пока не заслужил реванша. Ирландец, по его словам, должен перед этим одержать серию побед.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов одержал уверенную победу над Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. С тех пор дагестанец провел еще два победных боя, а Макгрегор больше не выходил в октагон. Последняя победа ирландца датирована 12 ноября 2016 года.

«Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд, тогда мы рассмотрим вариант реванша», — цитирует Нурмагомедова «Sputnik Казахстан».

Вместе с тем непобежденный боец из Дагестана завил, что наибольшую гордость испытывает именно за победу над Макгрегором. В этом принципиальном поединке, по его словам, он не имел права проигрывать.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабиб Нурмагомедов в настоящее время готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном, который должен состоятся 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке. Дагестанцу в третий раз предстоит защищать свой чемпионский пояс.

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