Острава, Чехия, , 13:26 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) начнёт выступление на чемпионате мира матчем со сборной Чехии, которая является хозяйкой турнира. Встреча состоится 26 декабря в Остраве.

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.

По оценкам специалистов, сборная России является одним из главных фаворитов турнира. Большинство заявленных игроков стабильно играют на взрослом уровне в России или находятся на ведущих ролях в клубах канадских юниорских лиг. При этом семь игроков выступали на молодёжном чемпионате мира в прошлом году.

Для главного тренера команды Валерия Брагина этот молодёжный чемпионат мира станет восьмым. Под его руководством сборная стала чемпионом в 2011 году, а также выиграла три серебряных (2012, 2015, 2016) и две бронзовые (2017, 2019) награды.

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