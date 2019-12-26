Москва, , 13:02 — REGNUM Ралли-марафон «Дакар», который впервые пройдет в Саудовской Аравии, станет новым вызовом для всех участников. Об этом 26 декабря заявил на пресс-конференции руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин.

«Последние 10 лет Дакар проходил на территории Южной Америки. В этом году будет новый вызов для организаторов — новая страна», — сказал Чагин.

Он добавил, что «Камаз-мастер» будет представлен на соревнованиях четырьмя экипажами, которые возглавят Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Антон Шибалов. Он отметил, что никто из них в Саудовской Аравии ещё не был.

Напомним, в 2020 году ралли-марафон «Дакар» впервые пройдет в Саудовской Аравии. Гонка стартует 5 января в городе Джидда, финиш состоится 17 января в столице страны Эр-Рияде.

В соревнованиях примут участие более 350 экипажей в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили и грузовики. Представители России выйдут на старт во всех классах, кроме квадроциклов.

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