Лондон, , 12:21 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял девятое место в рейтинге лучших боксеров современности, независимо от весовой категории, пишет издание Business Insider.

Авторы напомнили, что Головкин имеет 40 побед, в том числе 35 нокаутов, одну ничью и одного поражение. Кроме того, казахстанский боксер завоевал золото чемпионата мира 2003 года и серебро Олимпиады 2004 года.

«Единственным пятном в карьере Головкина является ничья в поединке 2017 года против Канело Альвареса, который он должен был выиграть, по мнению некоторых экспертов, а также проигрыш в матче-реванше», — пишет Business Insider.

Первое место издание присвоило мексиканцу Канело Альваресу, на втором и третьем месте — украинцы Василию Ломаченко и Александр Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко с Украины в титульном бою за вакантное место чемпиона по версии IBF в весовой категории 76,2 кг.

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