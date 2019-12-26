Москва, , 12:09 — REGNUM Московский «Спартак» предложил бразильском клубу «Фламенго» купить защитника Айртона Лукаса. Об этом сообщает Flamengo RG.

По информации издания, «Спартак» купить бразильского футболиста, однако «Фламенго» пока не ответил на это предложение.

Напомним, в январе 2019 года Айртон перешёл в «Спартак» за €7 млн из другого бразильского клуба — «Флуминенсе». В нынешнем сезоне он сыграл в 17 матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» отдал нападающего Педро Рошу в аренду во «Фламенго».