Москва, , 11:55 — REGNUM Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику немецкого клуба «Ганновер-96» Вальдемару Антону. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в настоящее время «Локомотив» и «Ганновер» ведут переговоры, однако пока не могут договориться о сумме трансфера 23-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Антон сыграл в 16 матчах второй Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями. На его счету пять встреч за молодёжную сборную Германии.

Добавим, что футболист родился в Узбекистане, а потом вместе с родителями переехал в Германию. В сентябре 2018 года сообщалось, что он может получить российский паспорт и выступать за сборную России.

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