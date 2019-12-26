Монако, , 11:33 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако». Об этом 26 декабря сообщает Le10sport.

По информации издания, руководство «Монако» рассматривает кандидатуру Эмери в качестве возможной замены Леонарду Жардиму, который является сейчас главным тренером команды.

Отмечается, что Эмери является одним из приоритетных вариантов. Также рассматриваются такие кандидатуры, как Марселино Гарсия Тораль и Лоран Блан.

В настоящее время «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды 28 очков.

Напомним, что в конце ноября Эмери был отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала» из-за неудовлетворительных результатов.

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