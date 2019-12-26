Москва, , 11:07 — REGNUM Самыми популярными спортсменами 2019 года в России стали фигуристка Алина Загитова и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Об этом 26 декабря сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что ВЦИОМ провёл опрос, в котором за Загитову и Нурмагомедова проголосовали по 7% респондентов. Третье место занял футболист «Зенита» Артём Дзюба, которого выбрали 6%.

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Далее идут бойцы Фёдор и Александр Емельяненко, а также фигуристка Евгения Медведева. Все они набрали по 4% голосов.

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