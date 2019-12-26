Торонто, Канада, , 10:23 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, набравший 30 очков. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал разыгрывающий Фрэд Ванвлит, на счету которого 27 очков.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, имея в активе 49 очков после 28 матчей. Команда одержала четыре победы подряд.

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