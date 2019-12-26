Филадельфия, США, , 10:05 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:109.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал защитник Крис Миддлтон, на счету которого 31 очко. Форвард Яннис Адетокунбо отметился дабл-даблом из 18 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 56 очков после 33 матчей. «Милуоки» идёт на первом месте с 59 очками после 32 игр.

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