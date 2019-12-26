Новый Орлеан, США, , 09:57 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 31 очко. В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центрово Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Нью-Орлеан» занимает 27-е место в турнирной таблице НБА, имея в активе 41 очко после 32 матчей. «Денвер» идёт на пятом месте с 51 очком после 30 игр.

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