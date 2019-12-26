Ливерпуль, Великобритания, , 09:36 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что расписание матчей Английской премьер-лиги в конце декабря является преступлением. Об этом 26 декабря сообщает Sportskeeda.

«Проводить матч 26-го, а затем 28-го — преступление. Это абсолютно нехорошо, и всё же это реальность», — сказал Клопп.

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Он добавил, что нет причин давать командам менее 48 часов на два матча, поскольку организму нужно определённое количество времени, чтобы снова иметь возможность работать.

Напомним, в чемпионате Англии начинается так называемый Boxing Day, когда команды играют несколько туров подряд с разницей в несколько дней. В частности, «Ливерпуль» сыграет 26 декабря на выезде с «Лестером», потом 29 декабря примет на своём поле «Вулверхэмптон», а 2 января встретится с «Шеффилд Юнайтед».

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