Мюнхен, Германия, , 08:54 — REGNUM Лучшим бомбардиром 2019 года стал нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Об этом 26 декабря сообщает Marca.

Отмечается, что за 2019 год Левандовски сыграл 59 матчей, в которых забил 54 гола за «Баварию» и сборную Польши.

Вторым по результативности стал форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 58 матчей и 50 голов.

Замкнул тройку нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который провёл 49 матчей за год и отправил 44 мяча в сетку ворот соперников.

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