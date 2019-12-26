Окленд, США, , 08:36 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Кроме того, защитник Джеймс Харден сделал дабл-дабл из 24 очков и 11 результативных передач.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Дэмион Ли, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 28-е место в турнирной таблице НБА, имея в активе 40 очков после 32 матчей. Финалист плей-офф НБА прошлого сезона одержал всего восемь побед в текущем регулярном чемпионате.

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