Москва, , 02:34 — REGNUM Созданный при правительстве России совет по развитию физической культуры и массового спорта возглавила российский вице-премьер Ольга Голодец. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном 25 декабря на сайте правительства.

«Цель образования Совета — обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России», — говорится в документе.

Отмечается, что вырабатываемые новым советом решения нацелены на координацию усилий, предпринимаемых федеральными и региональными органами власти, общественными объединениями, спортивными, научными организациями для развития массового спорта в России.

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