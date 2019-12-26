Москва, 26 декабря 2019, 00:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря на катке на Красной площади.

Владимир Путин приветствует участников игры
Владимир Путин приветствует участников игры
Kremlin.ru

Путин вышел на лед под 11-м номером, под которым он неоднократно уже играл в хоккей.

В команде вместе с Путиным играли: министр обороны России Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и ряд других.

Путину, Шойгу и звездам хоккея традиционно противостояла команда из основных российских бизнесменов. В команде были: Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг. Кроме того, в этой команде также были: музыкант Игорь Бутман, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что в 2018 году 29 декабря на Красной площади состоялся такой же товарищеский матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина.