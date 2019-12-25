Багдад, , 22:06 — REGNUM Как минимум 16 человек получили ранения в результате серии терактов, произошедших в Багдаде. Об этом 25 декабря сообщает телеканал Al Sumaria.

Два мотоцикла, начинённые взрывчаткой, были подорваны неизвестными на территории клиники и футбольной площадки в восточном пригороде Багдада, Мадинат-Садр. В результате этих взрывов пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ещё два взрывных устройства были приведены в действие злоумышленниками в кварталах Эль-Амин и Эль-Маалеф в восточной и западной части Багдада. При взрывах ранения получили пять человек. И четыре мирных жителя пострадали при взрыве бомбы на севере столицы Ирака, возле рынка в районе Эш-Шааб.

До настоящего времени ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за взрывы. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух военнослужащих в результате теракта в иракской провинции Анбар.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Ираке: погибли двое военных