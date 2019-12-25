Красноярск, , 18:48 — REGNUM Красноярск подтвердил готовность к стартующему в городе завтра, 26 декабря, чемпионату России по фигурному катанию. Об этом было сказано журналистам на пресс-конференции организаторов турнира.

На вопросы собравшихся отвечали председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, президент Федерации фигурного катания Александр Горшков, генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган и директор красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

По словам председателя рабочей группы по подготовке к чемпионату Юрия Лапшина, успешный опыт проведенной ранее в Красноярске Зимней универсиады — 2019 позволил качественно подготовится и к российскому чемпионату. Работа всех систем и служб «Платинум Арены», где будут соревноваться фигуристы, состояние льда, вопросы транспортного и медицинского обслуживания — всё проверено и полностью готово к проведению соревнований.

Также сообщается, что жителям и гостям города будет предложена большая культурно-экскурсионная программа.

По словам Александра Горшкова, в одиночном катании будут представлены 17 мужчин и 17 женщин. В парном катании участвуют 12 пар, в танцах на льду — 14 пар.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию впервые проводится за Уралом.

Как сообщало ИА REGNUM, после проведения чемпионата, 29 декабря, тренерский совет сборной России по фигурному катанию определит состав команды на чемпионат Европы 2020 года.

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