Москва, , 18:00 — REGNUM Профессиональный игрок в FIFA20 Антон «Klenoff» Кленов попал в список «Лучших спортсменов 2019 года» по версии «Спорт-Экспресса». Киберспортсмен занял 55-е место, сообщалось 25 декабря на сайте издания.

Кленов стал единственным киберспортсменом в списке. Лучшим спортсменом 2019 года был признан теннисист Даниил Медведев.

Напомним, Антон Кленов также стал финалистом недавнего Чемпионата РФС по интерактивному футболу. В итоговом матче он проиграл Андрею «Timon» Гурьеву со счётом 2:1.

