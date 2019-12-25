Ярославль, , 16:59 — REGNUM Четыре игрока из Ярославля примут участие в молодежном чемпионате мира по хоккею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив». За молодежную сборную России выступят голкипер Даниил Исаев, защитники Антон Малышев и Даниил Мисюль, а также же нападающий Григорий Денисенко. Интересно, что Исаев, Мисюль и Денисенко являются игроками основного состава ХК «Локомотив» и играют в Континентальной хоккейной лиге. Антон Малышев выступал пока только за МХК «Локо» (Ярославль) и фарм-клуб «Локомотива» в Высшей хоккейной лиге — воронежский «Буран». Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует в Чехии 26 декабря, в стартовом матче сборная России встретится с хозяевами турнира. Завершится первенство мира 5 января 2020 года.

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