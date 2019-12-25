Белгород, 25 декабря 2019, 15:49 — REGNUM Блокирующий Александр Гуцалюк и волейбольный клуб «Белогорье» расторгли контракт. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе клуба.
Контрактные обязательства завершены досрочно и по обоюдному соглашению. Блокирующий пришёл в «Белогорье» в 2018 году из казанского «Зенита», в котором стал рекордсменом России по количеству титулов победителя Лиги чемпионов (6). Вместе с белгородской командой весной 2019 года он стал обладателем Кубка Вызова. Был лучшим блокирующим команды и практически бессменным игроком стартового состава «Белогорья».
В сезоне 2019/2020 годов Александр Гуцалюк был капитаном команды белгородских «львов».