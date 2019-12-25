Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Российские хоккеисты Никита Кучеров и Владимир Тарасенко включены в список пяти лучших правых нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Телеканал Sportsnet составил 25 декабря свою версию рейтинга.

По мнению канала, первое место занял Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), второе — Фил Кессел («Аризона Койотс»), третье — Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), четвертое — Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), пятое — Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

Напомним, Кучеров перешёл в НХЛ в сезоне 2013/14. На его счету 481 матч в регулярных чемпионатах и 502 набранных очка: 201 гол и 301 результативная передача. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 128 очков.

Тарасенко выступает в НХЛ с сезона 2012/13. В его активе 507 игр и 428 (214+214) очков. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».