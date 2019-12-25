Бишкек, , 15:26 — REGNUM Федерация футбола Киргизии планирует построить в Бишкеке футбольный центр с комплексом спортивных сооружений. Об этом 25 декабря заявил заместитель генерального секретаря федерации Нурдин Букуев на сессии городского кенеша (совета), сообщает издание 24.kg.

По его словам, вопрос о строительстве нового футбольного центра в Бишкеке был поднят еще несколько лет назад, но продвижения не было, пока в ситуацию не вмешался президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Букуев заявил, что по линии Международной федерации футбола (ФИФА) и Азиатской конфедерации футбола (АФК) выделяется $3,5 млн, но грант будет передан другой стране 31 декабря, если не будет согласовано выделение земельного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, Киргизия занимает 94-е место в рейтинге ФИФА. В 2019 году сборная Киргизии начала свое выступление в Кубке Азии. Команда прошла в одну восьмую финала, но уступила сборной ОАЭ.

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