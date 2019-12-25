Лондон, , 15:13 — REGNUM Лондонский «Челси» планирует купить нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в зимнее трансферное окно. Об этом 25 декабря сообщает Daily Express.

По информации издания, представители «Челси» просматривали Вернера в матче шестого тура Лиги чемпионов между «Лионом» и «РБ Лейпциг». Однако на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в нынешнем сезоне Вернер сыграл в 17 матчах чемпионата Германии, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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