Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Свердловской области компенсируют часть расходов на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил на пресс-конференции глава бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков, расходы на строительство объектов частично возместят области из федерального бюджета после окончания работ по проектированию.

Размер компенсации увеличится при дальнейшем увеличении трат, добавил Терешков. Повышение суммы расходов связано с оценкой проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отказался от проведения в своём Instagram опроса о том, стоит ли проводить Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Большинство жителей и так поддерживает данную инициативу, считает глава региона.

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